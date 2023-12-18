Пин и код: Смешарики перепевают Горшка, Боб Марли шифрует веру

Боб Марли поет гимн эфиопскому императору, Смешарики переиначивают «Короля и Шута», а Канье Уэст обманывает ожидания. В нашем очередном музыкальном обзоре — ни одного студийного альбома, зато целая россыпь концертных записей и синглов, один необычнее и неожиданнее другого. Чем же они интересны? Читайте в материале «Известий».

Playboi Carti — «2024»

Главным релизом недели должен был стать альбом Канье Уэста и Ty Dolla $ign Vultures. Но диск в намеченный срок так и не вышел (мы подробно рассказывали о содержании пластинки и перипетиях вокруг ее создания). Зато, будто в качестве компенсации, появилась другая работа Йе — свежий сингл рэпера Playboi Carti. Уэст выступил продюсером трека вместе с ojivolta и earlonthebeat.

Честно говоря, не очень понятно, зачем для создания единственного закольцованного мотива понадобилась такая армия творческих сил. И в целом композиция получилась на редкость однообразной, некоторый контраст вносит разве что сам Playboi Carti, читающий куплеты в разных манерах.

Сравнение с треками на собственных альбомах Канье Donda и Donda 2, где Playboi Carti принял участие, получается отнюдь не в пользу «2024». Но, кажется, Уэста это не смущает, и своего протеже он поддерживает безоговорочно. Даже появляется в клипе на «2024» — в том самом ку-клукс-клановском колпаке, что на презентации Vultures в Майями. Если уж раздражать общественность, так по полной программе.

Rolling Stones — Hackney Diamonds (Live Edition)

Rolling Stones совсем недавно выпустили новый студийный альбом. И вот на днях эта пластинка появилась в новом двухдисковом издании, где студийная часть (CD 1) дополнена концертной секцией (CD 2) — мини-выступлением группы в нью-йоркском клубе Racket. В общей сложности новый диск включает семь треков суммарной продолжительностью более получаса. Из них четыре — из Hackney Diamonds, а три других — нестареющая классика 1960–1970-х.

Что ж, если кто-то думал, что голос 80-летнего Мика Джаггера отлично звучит на свежей пластинке только благодаря всевозможным звукорежиссерским ухищрениям, может убедиться, что и вживую артист прекрасен. Возможно, тембр стал чуть более матовым, однако никакого старческого оттенка нет и в помине. И когда в последнем номере Sweet Sounds Of Heaven к Джаггеру присоединяется Леди Гага, нам даже сложно сказать, кто из них бодрее и моложе. Чудеса, да и только!

Bob Marley — Selassie Is The Chapel

Поток неизданных раритетов авторства кумиров XX века не иссякает. Буквально неделю назад мы рассказывали про первую запись Майкла Джексона. И вот очередной сюрприз из студийных закромов. На этот раз от Боба Марли. Selassie Is The Chapel была записана в 1968 году, но добралась до стримингов и семидюймового винила только сейчас.

В номере зашифрован гимн растафарианству. Хайле Селассие, о котором поется в песне, — последний император Эфиопии, вокруг которого еще до его коронации возникло ямайское религиозное движение (Селассие звали тогда рас Тафари, то есть принц Тафари). Боб Марли, пожалуй, самый известный растафарианец в мире. И Selassie Is The Chapel, соединяющая регги и элементы госпела, как раз прекрасный образец его стиля.

Чуть небрежная, умиротворенная, полностью акустическая композиция с харизматичным голосом певца и женским бэк-вокалом, конечно, должна была выйти на свет. Хорошо, что это состоялось хотя бы в 2023-м, через 55 лет после создания.

Клавесин в зеркале времени

Оригинальный концерт состоялся в Рахманиновском зале Московской консерватории. Программа была выстроена вокруг только что отреставрированного мемориального исторического клавесина «Добсон», который в 2000 году подарил консерватории композитор, основатель первого советского ансамбля старинной музыки «Мадригал» Андрей Волконский.

Повод, безусловно, красивый, но ценность не только в нем. Можно было представить инструмент в формате традиционной презентации, можно — исполнением старинного репертуара. Организаторы же предпочли куда более интересный подход.

В первой половине вечера прозвучали опусы XVII–XVIII веков плюс изящная аллюзия на эпоху барокко — «Сюита в старинном стиле» Альфреда Шнитке. А вторая часть программы целиком базировалась на новейших опусах, переосмысляющих возможности и амплуа клавесина. В том числе публика услышала мировые премьеры Владимира Мартынова и Николая Попова. Наконец, под занавес эпохи встретились: Music for a while композитора XVII века Генри Перселла предстала в электроакустической версии того же Попова. Трансляция позволяет увидеть и услышать действо во всей красе.

Баста, Лев Лещенко — «Нам не жить друг без друга»

При взгляде на название дуэта Басты и Льва Лещенко не знаешь, что и думать. Но речь на самом деле вовсе не о теплых чувствах артистов друг к другу, а о странном симбиозе одноименного хита советской эстрады с современным рэпом.

Нежная лирическая песня «Нам не жить друг без друга» написана Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и исполнена Лещенко еще в середине 1970-х. И вот прошло почти полвека, как звезда совсем другого времени — Баста — решил вдохнуть в старую композицию новую жизнь.

Получилось, однако, нечто странное. Мелодичный куплет Лещенко звучит в прежней аранжировке, после чего вдруг начинается читка-скороговорка Вакуленко, и единственное, что связывает ее с предыдущим эпизодом — оркестровое ретро-сопровождение. Еще хуже, что и тексты-то, по сути, никак не связаны. Такое ощущение, что каждый говорит о своем, не слыша собеседника. Но, может, таков и был замысел и композиция призвана иллюстрировать не взаимопонимание, а, наоборот, пропасть между поколениями?

«Эпидемия», Смешарики — «Лесник»

И напоследок — самый смешной и абсурдный релиз недели. Постмодернизм, который мы заслужили: Смешарики записали кавер на хит «Короля и Шута». Что-что? Да, вот так. С легкой руки создателей документального сериала про Михаила Горшенева, КиШ превратился уже в мем, а с эстетикой группы теперь заигрывают все кому не лень.

Вот и создатели популярной анимационной франшизы решили приобщиться к прекрасному (или ужасному). Напомним, этим летом Андрей Князев опубликовал мультипликационный клип «Лесник». И ролик Смешариков отсылает, конечно, именно к этой работе. Однако вместо лесника здесь Пин, а вместо Горшка со товарищи — группа «Эпидемия». Текст, естественно, тоже переписан.

«Замученный дорогой я выбился из сил / И в домике пингвина ночлега попросил / Зверек шарообразный в свой дом меня впустил / И ледяным пломбиром любезно угостил…»

Что тут скажешь? Хороший способ приучить ребенка к Горшку.

Плейлист «Известий»

Откроет нашу подборку англоязычный сингл российских музыкантов: группы Raizer и Monflame (синтвейв-проект Алекса Павлова и Евгения Ардентиса). Следом прозвучит дуэт Жени Ефимовой и РИЧа из свежего мини-альбома рэпера. Еще одна новинка — медитативная электроника djjxxl. За ироничный финал отвечают Лещенко с Бастой и Смешарики.