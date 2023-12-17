Более 100 домов отремонтируют в Ульяновской области за три года
В Ульяновской области в 2024–2026 годах планируют отремонтировать более сотни многоквартирных домов. Об этом губернатор Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале.
«По плану 2023 года сейчас работы завершаются. В 2024–2026 годах предстоит капитально отремонтировать более 100 многоквартирных домов в 21 муниципалитете», — рассказал политик.
Как уточняет ulpravda.ru, всего в 2023 году в регионе планируется привести в порядок 117 домов. Заключение контрактов на разработку проектов будущих ремонтов находится на контроле фонда модернизации ЖКХ.
В конце ноября сообщалось, что в Ульяновской области в 2023 году привели в порядок 88 дворов и более 20 общественных пространств. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».