Мужчина пострадал при столкновении отечественных авто в Мурманской области

В Кольском районе Мурманской области в результате столкновения отечественных автомобилей «ВАЗ» и «ГАЗ» пострадал мужчина. Об этом сообщает региональное управление по ГОЧС и ПБ.

Авария произошла утром 17 декабря на 19-м км автодороги Кола – Лотта. Столкнулись ВАЗ-2111 и «ГАЗ Соболь».

Прибывшие спасатели деблокировали из «одиннадцатой» пассажира и передали его медикам. Мужчина был госпитализирован, пишет ИА «Би-порт».

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники УГИБДД по региону.

В этот же день на автодороге в Томской области столкнулись встречные ВАЗ-2112 и грузовик. Водитель легковушки погиб.