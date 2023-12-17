Жители села Теребрено не пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
Жители не пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) белгородского села Теребрено и боя возле границы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 17 декабря в своем Telegram-канале.
Вместе с этим повреждены частный дом и беседка. Кроме того, повреждены линии электро- и газоснабжения.
Аварийные службы приступили к ликвидации последствий. Разрушения еще будут уточняться.
Село оказалось под обстрелом ранее в этот день. Кроме того, как сообщал Гладков, на границе села шел стрелковый бой с противником. Ситуация была на контроле всех профильных ведомств.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.