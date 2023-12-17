Рыбак спас провалившуюся под лед Оби девушку в Новосибирске

В Новосибирске рыбак спас девушку, провалившуюся под лед реки Оби в районе Заельцовского парка. Об этом муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) сообщает в своем Telegram-канале.

Утром в воскресенье, 17 декабря, в МАСС поступил звонок от мужчины, который рассказал, что видит, как по льду Оби, в районе, где находится промоина, идет девушка. Пока спасатели добирались, сибирячка провалилась под лед и оказалась в воде.

Спас 18-летнюю девушку тот же рыбак. Соблюдая меры безопасности, мужчина эвакуировал пострадавшую из промоины на сани, которые обычно берет с собой на рыбалку, и начал транспортировку к берегу, пишет издание VN.ru.

Прибывшие к тому моменту спасатели оказали девушке первую помощь и передали бригаде медиков «скорой», уже ожидавшей на берегу. Информация о состоянии пострадавшей не приводится, однако в МАСС отмечают, что «непоправимых последствий удалось избежать».

Вечером в субботу, 16 декабря, в Санкт-Петербурге женщина упала с Аничкова моста в реку Фонтанку. Приехавшие спасатели вытащили ее из воды и передали на носилках врачам скорой помощи.