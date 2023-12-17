В Канаде передвинули отель с помощью мыла

В Канаде передвинули отель с помощью 700 кусков мыла. Здание весом 220 т было построено свыше 200 лет назад. Изначально отель в викторианском стиле хотели снести. Но затем историческое здание решили сохранить и передвинуть на новый фундамент, передает телеканал «Известия». Сооружение переместили ближе к проезжей части. В будущем здание будет использоваться как торговый центр.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.