В Москве рассказали о гастрономической программе фестиваля «Путешествие в Рождество»

В Москве объявлена гастрономическая программа юбилейного фестиваля «Путешествие в Рождество». О ней рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль проводится в столице в 10-й раз. В этом году в гастрономическую программу вошли исторические блюда, приготовленные по старинным московским рецептам. Попробовать их можно будет в многочисленных шале на Манежной площади и Площади Революции, а также на переходе между ними.

Меню гастрономической программы охватывает период от допетровской эпохи и до наших дней. Меню новогодних блюд соответствует тому или иному историческому периоду, который воссоздан на фестивальных площадках.

В ресторанах на площадке Москвы боярской представлены исконно московские блюда: гречневик с соусом из белых грибов и жаркое из баранины. Гостям предлагают уху и суп из свежей капусты. Из выпечки можно попробовать пироги, кулебяки и курники с разнообразными начинками. А на десерт — медовые коврижки и пряники.

Меню Москвы ремесленной включает блюда XVIII века. В ресторанах на площадке подают щи в хлебе, старорусский суп «Ушник» и даже телячью печенку с рубленым легким. В сладком меню — печатные пряники, калачи и другая традиционная московская выпечка.

На площадке Москвы дворянской гостям предлагают блюда XIX века. Разнообразное мясное меню включает в себя баранину с чесноком, жареную индейку и пожарские котлеты. Гости могут попробовать традиционные русские пирожки — расстегаи с рыбой и гурьевскую кашу.

На площадке Москвы купеческой можно отведать затируху — купеческий суп и кундюмы — грибное блюдо XVI века. Специальным лакомством площадки стали ароматные жареные каштаны.

Меню Москвы современной состоит из сочетания кухонь нашего времени. Тут готовят бао-бургеры, НЛО-бургеры и бутерброды на булке с лососем, курицей и говядиной. Из напитков можно попробовать яркие смузи и чай «Баббл-ти».

На площадке Москвы торговой подают блюда на гриле и выпечку. В меню: скумбрия в лаваше, московский шашлык, жареные каштаны и цыпленок табака.

Неотъемлемой частью «Московского чаепития» стал чай из русского самовара. Традиционно к нему подается горячая выпечка.