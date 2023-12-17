Эксперты подвели итоги развития рынка новостроек Москвы в 2023 году

В столице в 2023-м предложение новостроек перестало расти, рост цен ускорился в три раза, покупатели стали чаще брать ипотеку, а главным локальным рынком с недвижимостью стала Новая Москва. Об этом рассказали «Известиям» аналитики «Метриум». Эксперты подвели предварительные итоги развития рынка новостроек столицы в этом году.

Они отметили, что рост предложения на первичном рынке остановился. Так, в ноябре 2023 года застройщики продавали 67,7 тыс. квартир и апартаментов в новостройках столицы (включая Новую Москву) всех классов против 71,2 тыс. помещений в декабре 2022-го. Таким образом, предложение сократилось на 4,9%.

Кроме того, рост цен на московские новостройки ускорился в три раза в 2023 году. Средняя цена 1 кв. м в таких квартирах в ноябре составила 454 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в декабре 2022 года (404 тыс. рублей за 1 кв. м). В аналогичный период 2022 года цены выросли только на 3,6% (402 тыс. рублей за 1 кв. м в ноябре 2022-го против 388 тыс. рублей в декабре 2021-го).

Аналитики добавили, что замедлилось сокращение площадей квартир и апартаментов, которые предлагают московские застройщики покупателям. За 2023 год средняя площадь помещения в новостройках не изменилась — 54,1 кв. м в ноябре против 54,3 кв. м в декабре 2022 года.

Также эксперты рассказали, что каждая третья квартира на рынке новостроек столицы предлагается в Новой Москве. Доля новостроек Новой Москвы на первичном рынке жилья столицы достигла 31%, тогда как к началу года она составляла 24%.

При этом самым конкурентным округом на первичном рынке они назвали Центральный административный округ, где застройщики предлагают покупателям 100 проектов, — абсолютный рекорд среди всех округов.

«Действительно, в центре Москвы конкуренция застройщиков острая, и при этом она нарастает. С начала 2023 года рекорд по количеству проектов зафиксирован именно в высокобюджетном сегменте новостроек (16 премьер, это максимум с 2019 года). В премиальном, элитном и делюкс-сегменте появляются новые игроки со своими проектами. Наша практика показывает, что залогом выхода проекта в центре Москвы в топ продаж остаются оригинальность концепции проекта, масштаб, обеспеченность собственной инфраструктурой и интеллектуальными системами», — сказала директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Также аналитики уточнили, что к ноябрю на рынке новостроек Москвы заметно сократилось предложение проектов на начальной стадии реализации. Доля доступных помещений в них составила 19% против 27% в начале года.

В то же время спрос на новостройки Москвы превысил уровень 2021 года. Среднемесячное число заключенных с января по ноябрь договоров долевого участия (ДДУ) в столице в 2023 году составило 8,3 тыс. Между тем в 2022 году этот показатель составил 6,2 тыс., а в 2021-м — 7,1 тыс. Активность покупателей выросла на 33% относительно января—ноября 2022 года и на 15% к аналогичному периоду 2021 года, объяснили в «Метриум».

В компании уточнили, что среднемесячное число договоров долевого участия с привлечением ипотеки с января по ноябрь 2023 года составило 76%. Этот показатель в 2022 году составил 68%, а в 2021-м — 58%.

«Субсидированный кредит привлекателен не только в массовом сегменте рынка. В нашем проекте доля ипотечных сделок достигает 49%. Покупатели новостроек бизнес- и премиум-класса тоже используют заемные средства в определенных ситуациях. Как правило, они закрывают ипотеку в относительно короткие сроки, то есть используют ипотеку как временную меру», — отметила генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

Чаще всего дольщики покупали квартиры в Новомосковском административном округе, рассказали аналитики. На долю НАО пришлось 26% от общего числа заключенных в столице ДДУ с января по ноябрь 2023 года.

Кроме того, спрос на апартаменты в столице вырос на 24%.

«Апартаменты остаются более доступным вариантом недвижимости в Москве, что и обусловливает рост интереса к ним на фоне повышения цен на квартиры. Как правило, в проектах с апартаментами цены примерно на 15–20% ниже, чем в жилых комплексах, аналогичных по качеству, концепции и расположению. В бизнес-классе аудиторию привлекают апартаменты еще и удачным местонахождением — рядом с удобными транспортными развязками и центром», — объяснил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Подводя итоги года, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что если в 2022 году наблюдался резкий рост предложения и почти нулевой рост цен, то в 2023 году все произошло наоборот — число объектов в продаже стабилизировалось, а цены ускорились.

«Если в 2022 году застройщики не активно повышали цены, но компенсировали это радикальным уменьшением площади предлагаемых помещений, то в 2023 году ситуация была противоположной: цены начали расти, но площадь квартир и апартаментов не уменьшалась. Также мы видим, что спрос и предложение самых доступных новостроек все больше сосредоточиваются в Новой Москве. Учитывая рост цен и недоступность вторичного жилья, я полагаю, что эта тенденция будет усиливаться. При этом ужесточение правил выдачи ипотеки в целом пока не повлияли на покупателей: в 2023 году они еще активнее, чем прежде пользовались кредитом», — подчеркнул Сырцов.

Ранее, 15 декабря, аналитики «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» сообщили «Известиям», что за 11 месяцев 2023 года вторичные квартиры в старой Москве подорожали на 6,9% — в среднем до 269 057 рублей за 1 кв. м.