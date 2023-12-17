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Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную поддержку
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Путин поблагодарил «Единую Россию» за последовательную поддержку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил партию «Единая Россия» за последовательную поддержку, назвав ее важной. Об этом он заявил 17 декабря на съезде политической силы.

«Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что перед политиками стоят исторические задачи, требующие сплоченности всех патриотических сил страны.

«Перед нами, без всякого преувеличения, исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил», — сказал Путин.

По словам президента, властям страны предстоит вместе с ее народом отстаивать суверенитет России, укреплять ее развитие и консолидацию общества.

Также президент на съезде «Единой России» поблагодарил и другие фракции парламента за работу.

«Отмечу, что многие законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции, их семей, были разработаны именно по инициативе «Единой России». При этом за них голосовали, солидарно голосовали депутаты всех фракций Государственной думы. И, хотя я сейчас нахожусь на съезде «Единой России», тем не менее хочу и их за эту позицию поблагодарить», — добавил он.

Российский лидер попросил партию и далее по-партнерски сотрудничать с другими парламентскими партиями. Опорой России Путин назвал участников спецоперации, волонтеров, педагогов и медиков.

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Ранее в воскресенье съезд партии единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России. До этого, 9 декабря, в штабе «Народного фронта» в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены «Народного фронта» и партии «Единая Россия».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

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