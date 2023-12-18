Миссия неприхотлива: «Побег из курятника 2» вышел спустя 23 года
Вместо частной фермы птицефабрика большой корпорации, а люди домашним пирогам теперь предпочитают наггетсы. На Netflix вышло продолжение пластилинового хита нулевых «Побег из курятника» от студии Aardman. Поклонники ждали вторую часть 23 года. Миссис Твиди — вновь воплощение зла, а в центре сюжета судьба Молли — дочери Джинджер и Рокки. Сиквел в стиле классических кинобоевиков тепло встречен критиками. Что понравилось экспертам и почему мультфильм сравнивают с франшизой «Миссия невыполнима» — в материале «Известий», сдобренном спойлерами.
Беги, курица, беги
Первая часть «Побега из курятника» вышла еще в 2000 году и стала хитом: дети раз за разом пересматривали мультфильм на кассетах и дисках и, кажется, знали его наизусть. Это была первая полнометражная работа британской студии Aardman. В 1970-х ее основали друзья Питер Лорд и Дэвид Спрокстон, и известна она была своими пластилиновыми мультфильмами. Сейчас это один из главных брендов в мире проектов с использованием техник стоп-кадра и глиняной анимации (объектами манипулируют с помощью небольших движений между кадрами). В портфолио студии оскароносный «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», «Барашек Шон», клип Питера Гэбриела на песню Sledgehammer, получивший множество наград.
Первая часть «Побега из курятника» при бюджете в $45 млн собрала в мировом прокате больше $200 млн, став самым кассовым стоп-моушен-фильмом. Над сиквелом «Побег из курятника: Рассвет наггетсов» Aardman работала совместно с Netflix Animation и Pathe.
Кадр из мультфильма «Побег из курятника»
Предварительный показ состоялся еще в июне на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Премьеру устроили в Лондоне в октябре. А подписчикам Netflix, который приобрел права на распространение, фильм стал доступен 15 декабря.
В первой части главных героев — курицу Джинджер и петуха Рокки — озвучивали Джулия Савалия и Мэл Гибсон. В продолжении их заменили Тэндиве Ньютон и Закари Ливай. К касту присоединилась звезда сериала «Одни из нас» Белла Рамзи, озвучившая их дочь Молли.
Начали ленту авторы предусмотрительно с пересказа событий первой части: свободолюбивая курица Джинджер при поддержке петуха Рокки организуют побег птиц с фермы жестоких мистера и миссис Твиди, напоминающей тюрьму. Действие второй части разворачивается вскоре после этого. Стая поселилась в настоящем птичьем раю — на небольшом необитаемом островке посреди озера.
Там пернатые наладили водоснабжение, поставили мельницы, выращивают урожай, готовят попкорн. Прошлое они забыли как страшный сон и не вспоминали бы, если бы не непоседливая Молли, которая родилась на острове. Ей, не знавшей ужасов людского мира, кажется, что где-то за горизонтом трава зеленее и пахнет свободой. В итоге пташка удирает из родительского гнезда и попадает на промышленную ферму, откуда ее предстоит спасти.
Заправляет птицефабрикой старый враг — миссис Твиди. Теперь это не просто частное хозяйство, а целая неприступная корпорация. Повсюду камеры с датчиками движения, ограда под напряжением, по периметру ров с водой, по которому курсируют роботы-утки с лазерными прицелами.
Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»
Правда, тактика миссис Твиди изменилась. Куриц содержат словно в птичьем Диснейленде с аттракционами и шведским столом. Идея в том, что животные не боятся умирать и их мясо в итоге вкуснее. При всем сопереживании героям происходящее не заставляет задуматься о вопросе гуманности потребления животного мяса. Авторы скорее поднимают вопросы сепарации от родителей, их чрезмерной опеки.
Джинджер и Рокки превращаются в спецагентов, которым с помощью подручных средств удается одурачить людей и проникнуть внутрь.
Если смотреть сиквел как самостоятельное произведение, не имея представления о первой части, то вряд ли он вызовет сильный восторг. Сюжет хоть и интересный, но в целом предсказуем и без сюрпризов (все же понимают, что нас ждет хеппи-энд). Фишка «Побега из курятника», кроме потрясающего выразительного и необычного визуала, еще и в чувстве ностальгии, которое просыпается во время просмотра.
Среди языков субтитров фильма есть и русский, однако российским зрителям он сейчас доступен разве что на торрентах.
Миссия выполнима
Критики позитивно встретили продолжение мультфильма. У него 79% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.
«По сути, это «Миссия невыполнима» в исполнении странно выразительных глиняных цыплят, и в этом нет ничего плохого», — пишет Мойра Макдональд из Seattle Times.
Питер Брэдшоу из Guardian назвал зрелище милым и приятным. А обозреватель Variety Питер Дебрудж считает, что хоть мультфильм и не преподносит неожиданностей в сюжетном плане, он остается забавным. Обозреватель Hollywood Reporter Лесли Фелперин называет «Рассвет наггетсов» достойным продолжением. Отмечает, что прогресс в технологиях пошел ему на пользу, при этом «Побег из курятника» не утратил эстетику первой части.
Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»
«Эта перезагрузка остается верной ретродуху оригинала, сделанному вручную, буквально осязаемому в странном видимом отпечатке большого пальца. В то же время «Рассвет наггетсов» тонко использует некоторые технологические достижения отрасли за последние 23 года, такие как компьютерная графика для изображения стаи из тысячи птиц, необходимой в некоторых кадрах», — пишет Фелперин.
Впрочем, нашлось место и для критики. Обозреватель Hollywood Reporter отметил: юмора и острот в сиквеле стало меньше, поэтому он может оказаться скучным для искушенных зрителей. Джек Фрэнсис из Rolling Stone и вовсе считает, что продолжение не дотягивает до оригинала.
«То, что должно было стать крупным успехом для Netflix и аудитории в целом, выглядит как возрождение жанра, которое только запятнает память о британской классике», — считает он.
В финале пташки побеждают в сражении, но не в войне. Раз уж кровожадная миссис Твиди вернулась однажды, не исключено, что она вновь захочет отомстить пернатым, а «Побег из курятника» станет большой франшизой с многочисленными продолжениями.