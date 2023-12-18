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Миссия неприхотлива: «Побег из курятника 2» вышел спустя 23 года

Джинджер и Рокки придумывают план по спасению дочери в стиле классических кинобоевиков
Фото: Netflix Animation
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Вместо частной фермы птицефабрика большой корпорации, а люди домашним пирогам теперь предпочитают наггетсы. На Netflix вышло продолжение пластилинового хита нулевых «Побег из курятника» от студии Aardman. Поклонники ждали вторую часть 23 года. Миссис Твиди — вновь воплощение зла, а в центре сюжета судьба Молли — дочери Джинджер и Рокки. Сиквел в стиле классических кинобоевиков тепло встречен критиками. Что понравилось экспертам и почему мультфильм сравнивают с франшизой «Миссия невыполнима» — в материале «Известий», сдобренном спойлерами.

Беги, курица, беги

Первая часть «Побега из курятника» вышла еще в 2000 году и стала хитом: дети раз за разом пересматривали мультфильм на кассетах и дисках и, кажется, знали его наизусть. Это была первая полнометражная работа британской студии Aardman. В 1970-х ее основали друзья Питер Лорд и Дэвид Спрокстон, и известна она была своими пластилиновыми мультфильмами. Сейчас это один из главных брендов в мире проектов с использованием техник стоп-кадра и глиняной анимации (объектами манипулируют с помощью небольших движений между кадрами). В портфолио студии оскароносный «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», «Барашек Шон», клип Питера Гэбриела на песню Sledgehammer, получивший множество наград.

Первая часть «Побега из курятника» при бюджете в $45 млн собрала в мировом прокате больше $200 млн, став самым кассовым стоп-моушен-фильмом. Над сиквелом «Побег из курятника: Рассвет наггетсов» Aardman работала совместно с Netflix Animation и Pathe.

«Побег из курятника»

Кадр из мультфильма «Побег из курятника»

Фото: Ист-Вест

Предварительный показ состоялся еще в июне на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Премьеру устроили в Лондоне в октябре. А подписчикам Netflix, который приобрел права на распространение, фильм стал доступен 15 декабря.

В первой части главных героев — курицу Джинджер и петуха Рокки — озвучивали Джулия Савалия и Мэл Гибсон. В продолжении их заменили Тэндиве Ньютон и Закари Ливай. К касту присоединилась звезда сериала «Одни из нас» Белла Рамзи, озвучившая их дочь Молли.

Начали ленту авторы предусмотрительно с пересказа событий первой части: свободолюбивая курица Джинджер при поддержке петуха Рокки организуют побег птиц с фермы жестоких мистера и миссис Твиди, напоминающей тюрьму. Действие второй части разворачивается вскоре после этого. Стая поселилась в настоящем птичьем раю — на небольшом необитаемом островке посреди озера.

Там пернатые наладили водоснабжение, поставили мельницы, выращивают урожай, готовят попкорн. Прошлое они забыли как страшный сон и не вспоминали бы, если бы не непоседливая Молли, которая родилась на острове. Ей, не знавшей ужасов людского мира, кажется, что где-то за горизонтом трава зеленее и пахнет свободой. В итоге пташка удирает из родительского гнезда и попадает на промышленную ферму, откуда ее предстоит спасти.

Заправляет птицефабрикой старый враг — миссис Твиди. Теперь это не просто частное хозяйство, а целая неприступная корпорация. Повсюду камеры с датчиками движения, ограда под напряжением, по периметру ров с водой, по которому курсируют роботы-утки с лазерными прицелами.

вторая часть

Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»

Фото: Netflix Animation

Правда, тактика миссис Твиди изменилась. Куриц содержат словно в птичьем Диснейленде с аттракционами и шведским столом. Идея в том, что животные не боятся умирать и их мясо в итоге вкуснее. При всем сопереживании героям происходящее не заставляет задуматься о вопросе гуманности потребления животного мяса. Авторы скорее поднимают вопросы сепарации от родителей, их чрезмерной опеки.

Джинджер и Рокки превращаются в спецагентов, которым с помощью подручных средств удается одурачить людей и проникнуть внутрь.

Если смотреть сиквел как самостоятельное произведение, не имея представления о первой части, то вряд ли он вызовет сильный восторг. Сюжет хоть и интересный, но в целом предсказуем и без сюрпризов (все же понимают, что нас ждет хеппи-энд). Фишка «Побега из курятника», кроме потрясающего выразительного и необычного визуала, еще и в чувстве ностальгии, которое просыпается во время просмотра.

Среди языков субтитров фильма есть и русский, однако российским зрителям он сейчас доступен разве что на торрентах.

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Миссия выполнима

Критики позитивно встретили продолжение мультфильма. У него 79% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

«По сути, это «Миссия невыполнима» в исполнении странно выразительных глиняных цыплят, и в этом нет ничего плохого», — пишет Мойра Макдональд из Seattle Times.

Питер Брэдшоу из Guardian назвал зрелище милым и приятным. А обозреватель Variety Питер Дебрудж считает, что хоть мультфильм и не преподносит неожиданностей в сюжетном плане, он остается забавным. Обозреватель Hollywood Reporter Лесли Фелперин называет «Рассвет наггетсов» достойным продолжением. Отмечает, что прогресс в технологиях пошел ему на пользу, при этом «Побег из курятника» не утратил эстетику первой части.

мультфильм

Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»

Фото: Netflix Animation

«Эта перезагрузка остается верной ретродуху оригинала, сделанному вручную, буквально осязаемому в странном видимом отпечатке большого пальца. В то же время «Рассвет наггетсов» тонко использует некоторые технологические достижения отрасли за последние 23 года, такие как компьютерная графика для изображения стаи из тысячи птиц, необходимой в некоторых кадрах», — пишет Фелперин.

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Впрочем, нашлось место и для критики. Обозреватель Hollywood Reporter отметил: юмора и острот в сиквеле стало меньше, поэтому он может оказаться скучным для искушенных зрителей. Джек Фрэнсис из Rolling Stone и вовсе считает, что продолжение не дотягивает до оригинала.

«То, что должно было стать крупным успехом для Netflix и аудитории в целом, выглядит как возрождение жанра, которое только запятнает память о британской классике», — считает он.

В финале пташки побеждают в сражении, но не в войне. Раз уж кровожадная миссис Твиди вернулась однажды, не исключено, что она вновь захочет отомстить пернатым, а «Побег из курятника» станет большой франшизой с многочисленными продолжениями.

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