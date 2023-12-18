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За чем следить инвестору на этой неделе

Как заработать на повышении ключевой ставки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На наступающей неделе рынок будет отыгрывать пятничное повышение ключевой ставки до 16%. Рынок акций в целом негативно реагирует на ужесточение монетарной политики, поскольку это означает рост долговой нагрузки на корпорации, считают в «БКС Мир Инвестиций».

В то же время просели и облигации федерального займа (ОФЗ) — сейчас удачный момент для их покупки, поскольку при появлении перспективы снижения инфляции они восстановятся в цене, а купонная доходность сохранится на длительное время.

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В понедельник ценные бумаги «Совкомфлота» могут отреагировать на итоги собрания акционеров организации, сообщила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. В повестке будет вопрос утверждения дивидендов.

19 декабря пройдут советы директоров «Газпрома» и «Лукойла», добавила эксперт. По итогам этих корпоративных мероприятий первая компания утвердит инвестпрограмму на следующий год, а вторая — бюджет на 2024–2026 года.

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В среду инвесторам следует внимательно изучить данные по производственной инфляции в РФ, предупредил глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Этот показатель — опережающий индикатор для потребительской инфляции в стране, которая может негативно повлиять на стоимость ценных бумаг многих российских компаний (например, розничных), а также на ожидания рынка по динамике ключевой ставки в следующем году.

21 декабря завершается прием заявок на покупку акций Мосгорломбарда в рамках IPO, сообщили в «Цифра брокер». Помимо того, котировки биофармацевтической компании «Фармсинтез» могут отреагировать на внеочередное собрание акционеров (ВОСА) по вопросу допэмиссии акций.

С пятницы в расчет Индекса Мосбиржи (совокупность ценных бумаг наиболее ликвидных компаний) войдут обыкновенные и привилегированные акции горнодобывающей компаниии «Мечела», «Совкомфлота», энергетической компании «Мосэнерго», а также девелопера «Самолет», рассказали в аналитическом управлении ФГ «Финам». После этого их можно будет включать в состав индексных ПИФов — паевых инвестиционных фондов, повторяющих состав бенчмарка MOEX.

Помимо того, 22 декабря акции химического холдинга «ФосАгро» будут последний день торговаться перед закрытием реестра на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года. Их объем может составить 291 рубль за акцию. Также в пятницу решения по дивидендам будут приняты на ВОСА «Роснефти», «Татнефти» и судоходной компании «Новошип», добавила Наталия Пырьева.

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