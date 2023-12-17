Президент Украины Владимир Зеленский по ряду причин не может признать тяжелое положение военных страны на фронте, говорится 16 декабря в публикации на сайте американского телеканала CNN.

Как отмечается, ему «приходится делать вид, что всё не так уж плохо». Если признать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями, то это усиливает аргумент ряда конгрессменов США, что финансировать проигрывающего нет смысла. Если же Зеленский утверждает, что Киев выигрывает, то зачем ему дополнительная помощь, рассуждает автор статьи.

На этой неделе в американском конгрессе предложили Украине назвать конечную цену и конкретную, простую цель продолжения конфликта. Вместо этого Киев последовательно указал на прошлые успехи и цели на будущее.

Как пояснил Зеленский во время визита в США, ВСУ вернули себе за год небольшие территории, нанесли России ущерб на Черном море и имеют план ведения боевых действий на 2024 год. Однако президент Украины назвал его секретным.

В материале утверждается, что самым полезным лозунгом для Киева должно быть то, насколько мрачна для него сейчас линия фронта: российские войска оттесняют части Авдеевки. Кроме того, на линии фронта в Запорожье, где контрнаступление было целенаправленным, но в конечном итоге медленным и не приносило результатов, российские подразделения вернулись с новой силой, и оборона обходится Украине дорого.

Форсирование Днепра обошлось Киеву гигантскими потерями, пути снабжения ВСУ проблематичны, а перспективы очень туманны.

Ранее, 16 декабря, The Washington Post сообщила, что во время визита в Вашингтон Зеленский оказался втянутым в ожесточенные разногласия внутренней политики США. По данным издания, сейчас у Киева слишком многое стоит на кону, чтобы ее президент оставался нейтральным.

До этого, 14 декабря, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и оставив несогласованным запрос о новом пакете военной помощи. В то время как украинские военные идут на поле боя, добавил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.