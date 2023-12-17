Норвежца Лагрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира из-за выстрела в отеле

Норвежского биатлониста Стурлу Хольма Лагрейда отстранили от масс-старта на Кубке мира в Ленцерхайде (Швейцария) из-за того, что он сделал непроизвольный выстрел в отеле. Об этом 17 декабря сообщила норвежская радиовещательная компания NRK.

Как пояснил спортсмен, он проводил холостой тренаж и не понял, что обойма заряжена. Биатлонист прицелился в пуф, который стоял у стены, и сделал выстрел. Пострадавших в связи с инцидентом нет.

Международный союз биатлонистов выразил благодарность норвежцу за то, что тот проявил ответственность, сообщив о случившемся.

«Сейчас мне очень тяжело. Это ужасно. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни, поэтому ко всем нарушениям правил безопасности нужно относиться как можно строже», — сказал он.

Из-за нарушения правил безопасности Международный союз биатлонистов запретил ему участвовать в гонке.

Ранее, 30 октября, FIFA отстранила Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года. Отмечается, что он нарушил дисциплинарный кодекс Международной федерации футбола. Так, во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира спортсмен обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.