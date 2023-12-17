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На Украине появятся мобильные блокпосты для вручения повесток

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Метод раздачи повесток через мобильные блокпосты введут военкоматы в Обуховском районе Киевской области. Об этом 17 декабря заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам бывшего парламентария, планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители территориальных центров комплектования (ТЦК) будут выписывать повестки, проверять документы и задерживать нарушителей военного учета.

Мосийчук также опубликовал фотокопию документа с задачами по установлению постов управления. Согласно поручению, цель создания блокпостов заключается в оповещении населения «о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет».

Накануне украинские СМИ сообщали, что в городе Ивано-Франковске сотрудники военкомата провели рейд в торговом центре. Так, по данным издания «Страна.ua», группа людей в камуфляже заходила в центр и, предположительно, проверяла документы у мужчин. Издание напомнило, что подобные рейды в середине ноября проходили в крупных ресторанах Киева, где посетителям раздавали повестки.

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До этого, 11 декабря, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

8 декабря советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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