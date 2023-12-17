Видео. Более 100 человек эвакуированы при пожаре в кафе в Москве

Видео. Более 100 человек эвакуированы при пожаре в кафе в Москве

2023-12-17T15:08:22+03:00

2023-12-17T15:08:22+03:00

2023-12-17T15:08:22+03:00

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