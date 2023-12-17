Умер режиссер и сценарист Отар Иоселиани

Советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани скончался в возрасте 89 лет. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил его друг, фотограф и журналист Юрий Рост.

«Ушел Отар Иоселиани, великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», — говорится в сообщении Роста в его Telegram-канале.

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Сначала он поступил на механико-математический факультет МГУ, затем в 1965 году уже окончил режиссерский факультет ВГИКа. С начала 1980-х годов режиссер работал во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных картин, в том числе удостоенные специального приза жюри на Венецианском кинофестивале «Фавориты луны», «И стал свет» и «Разбойники. Глава VII».

В 1984 году Иоселиани получил звание народного артиста Грузинской ССР. За свои работы режиссер также был награжден премиями «Ника», «Серебряный медведь» и рядом других наград. Среди наиболее известных фильмов режиссера картины «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Пастораль», «Утро понедельника».