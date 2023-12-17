Американский миллиардер, основатель компании Space X Илон Маск 16 декабря прокомментировал восклицательными знаками пост в соцсети X (бывший Twitter) бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что США финансируют «жесткую мобилизацию» на Украине.

Сакс подчеркнул, что украинские военные отправляют мужчин на «миссию самоубийц» прямо с улиц. Так он отреагировал на статью New York Times о методах вручения повесток на Украине с применением запугивания.

«!!» — написал Маск в ответ на пост Сакса.

Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поделился мнением, что украинские военнослужащие демотивированы, потому что их «под дулом автомата» загнали в армию и отправили участвовать в боевых действиях. Он обратил внимание, что украинцев начали ловить на дискотеках и в спортзалах, а также забирать с учебы.

Ранее, 15 декабря, украинские силовики провели рейд по крупным ресторанам в Киеве. Правоохранители в форме Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже посетили рестораны украинской столицы и Кривого Рога, чтобы раздать повестки посетителям.

За день до этого представители украинских военкоматов нагрянули в спортивный зал в Одессе. Случай не был единственным: рейды в спортклубах происходят регулярно.

Также 14 декабря Сальдо опубликовал видео с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что среди бойцов нарастает недовольство планами руководства киевского режима воевать до последнего украинца.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.