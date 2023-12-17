Карта спецоперации на Украине 17 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России заявили, что на купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка ЛНР.

Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей на донецком направлении.

В ходе контрбатарейной борьбы на южнодонецком направлении поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, поражены в районе Константиновки пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 553 самолета, 259 вертолетов, 9836 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 135 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 407 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».