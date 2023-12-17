В Словакии семь человек пострадали в ДТП с автобусом с Украины

Автобус с Украины перевернулся в Словакии, пострадали не менее семи пассажиров, сообщает 17 декабря украинское агентство УНИАН.

ДТП, по его данным, произошло около 8:00 по местному времени (6:00 мск). Автобус перевернулся около села Даргов Требишевского района.

Всего в салоне находились 53 пассажира и два водителя. Травмы разной степени тяжести по меньшей мере получили семь человек, включая двоих детей. На месте аварии работали пожарные и медики.

Как следует из опубликованных фотографий, авария произошла в условиях сильного тумана.

Ранее, 15 декабря, автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей недалеко от пункта пропуска Гребенное — Рава-Русская на польско-украинской границе. Пострадавшие получили ушибы, они смогли въехать на территорию Украины. Водителя задержали полицейские.