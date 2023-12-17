Видео. Съезд партии «Единая Россия» открывается на ВДНХ

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Сальдо указал на демотивацию в рядах ВСУ из-за мобилизации под страхом смерти
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Дело на экс-заведующего родильным отделением больницы возбудили в Беслане
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ВС РФ уничтожили склады топлива для авиатехники ВСУ в Хмельницкой области
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