Гладков сообщил о стрелковом бое с военными ВСУ на границе белгородского села

Село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом украинских войск. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.

В нескольких селах повреждена линия электропередачи. Аварийные работы по ликвидации последствий начнутся после согласования с Минобороны РФ.

Других подробностей в сообщении не приводится.

19 ноября из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Ровеньки Белгородской области повреждения получили несколько домовладений и линия электропередачи. Как уточнил Гладков, в результате обстрела никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.