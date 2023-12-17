Съезд партии «Единая Россия» открывается на ВДНХ

На ВДНХ в Москве в воскресенье, 17 декабря, открывается съезд партии «Единая Россия». Почти все его участники уже собрались, включая представителей из новых регионов. Именно поддержка этих субъектов является одной из ключевых тем мероприятия.

Как рассказала в беседе с «Известиями» депутат Государственной думы Анна Кузнецова, уже принята часть законов по интеграции новых территории.

«Уже начинают [жители новых регионов] получать материнский капитал. Есть на прифронтовых территориях сложности с получением пенсий, но мы этот вопрос сейчас решаем в ручном режиме через наши общественные приемные, через волонтеров Молодой гвардии», — отметила она.

По ее словам, по мере освобождения территорий туда распространяются льготы, пособия и формы поддержки.

Также на повестке дня стоит тема выборов президента РФ в 2024 году.

Накануне секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что съезд «Единой Россий» единогласно поддержит выдвижение президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящие выборы главы государства.

Кроме того, 16 декабря, группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина была официально образована. Так, зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. Собрание группы поддержало его выдвижение.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.