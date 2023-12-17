В московском метро во время конфликта мужчина ударил знакомого ножом

Мужчина в ходе конфликта в поезде Московского метрополитена ударил ножом своего знакомого. Злоумышленник установлен, сообщила прокуратура столицы 17 декабря в своем Telegram-канале.

Как отмечается, словесная ссора между тремя знакомыми переросла в драку. Ранее судимый 41-летний мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента. 30-летний пострадавший доставлен в больницу, его здоровью причинен тяжкий вред.

«Фигурант установлен и задержан, его привлечение к уголовной ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — сказано в сообщении.

До этого, 8 декабря, в Москве две женщины устроили драку в вагоне метро. Одна из пассажирок сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку. 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения, отметили в прокуратуре столицы.