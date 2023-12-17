Путин заявил о необходимости концентрировать войска у границы Финляндии

Вступление Финляндии в НАТО вынудило Россию концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале 17 декабря.

Глава государства также предупредил Финляндию о возникновении проблем на фоне вступления в НАТО. При этом Путин напомнил о добрых отношениях, которые были у России с этой страной.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — подчеркнул Путин.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отмечали, что присоединение это негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в Североевропейском регионе.