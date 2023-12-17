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В результате атаки БПЛА в Липецкой области никто не пострадал

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Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Липецкой областью. Как уточнил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов, жертв и разрушений не зафиксировано.

Он подчеркнул, что область атакована впервые, и призвал сохранять спокойствие.

«Такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах. Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры. Взаимодействуем с Министерством обороны России», — указал Артамонов.

Ситуация находится на личном контроле губернатора.

Как сообщили в Минобороны, минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Позднее над Волгоградской областью было уничтожено еще два беспилотника.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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