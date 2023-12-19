Еще дымится

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Журналист Кристина Сумская о том, как «запретительное» повышение акциза изменит потребительское поведение
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Несмотря на то, что замминистра финансов Алексей Сазанов прямо назвал удвоение акциза на вейпы «запретительным», сказать, что с 1 января 2024 года все потребители вернутся к сигаретам, конечно, нельзя. Как нельзя ожидать и того, что все из порядка 5 млн потребителей вейпов в РФ в одночасье от них откажутся. Сложно представить, что потребители готовы снова испытывать на себе весь спектр побочных эффектов процесса горения табака. К слову, цены на табачные изделия тоже вырастут.

О том, что среди вейпов может вырасти объем контрафакта, сказано и экспертами, и множеством изданий. Что же касается легальных, маркированных изделий — они, фактически, могут перейти в разряд «премиальных» продуктов.

В этих условиях при выборе покупатель будет учитывать и экономику потребления: покупать подделку за такие деньги — неприемлемо, выбрасывать деньги на ветер — тоже. Внутри рынка неизбежно начнется конкуренция и легальные устройства эту конкуренцию могут проиграть. Все дело в том, что в большинстве нынешних устройств используется нагреватель в виде спирали или сетки с ватой. И именно эта вата съедает 25–30% от заявленного объема. То есть акциз покупатель заплатит за весь объем, а использовать он сможет только 70%. Простой подсчет: при покупке продукции с ватным нагревателем с объемом жидкости 10 мл, 130 рублей сразу выбрасываются на помойку.

Контрафакт вейпов — не новое явление для России. Изготовители подделок используют классическую простую и недорогую технологию производства испарителя с ватой. Хотя даже в оригинальных вейпах она вызывает проблемы более крупной дисперсии пара (что дает большее оседание частиц во рту и легких) и затяжек с привкусом гари. Многие производители до сих пор не устранили такие проблемы своих устройств.

Существуют более технологичные устройства — с керамическими нагревателями. Такую продукцию сложнее и дороже подделывать, а потери объема жидкости нет.

Итого выбор на рынке будет выглядеть так: сигареты и другие табачные изделия, обычные вейпы с ватой и устройства с керамическим испарителем. Три года назад в том списке были бы и бестабачные никпэки, но государство, доказавшее, что рынок никотинсодержащих изделий можно успешно регулировать, в этом случае поступило иначе — пошло по пути запрета.

Разумеется, есть и самый лучший вариант — перестать курить вовсе.

Позиция автора может не совпадать с мнением редакции

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