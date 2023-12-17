Путин признался в наивных представлениях о Западе в 2000-х годах

Президент РФ Владимир Путин признался, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией. На эту тему глава государства высказался в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал 17 декабря в своем Telegram-канале.

Как отметил Путин, у него присутствовала определенная наивность, несмотря на то что он почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке.

«У меня было наивное представление о том, что весь мир, и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убежденно, так называемый цивилизованный мир, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации», — добавил глава государства.

При этом Запад проявлял негативное отношение к России, например, поддерживая сепаратизм и терроризм на ее территории, однако на тот момент Путин воспринимал эти действия как инерцию прошлой конфронтации.

«В спецслужбах, средствах массовой информации, средний класс какой-то есть в политических элитах, которые привыкли бороться с Советским Союзом. У них специалисты есть по борьбе с Советским Союзом, деваться им некуда, они по накатанной действуют, и всё. Вот, я думал, что вот это связано с инерцией движения», — рассказал российский лидер.

5 октября Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. Культура XX века привела к тому, что ситуация в мире сводится к противопоставлению «мы или они», западные страны при этом потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал президент. При этом история Запада — это хроника бесконечной экспансии, для оправдания которой западным странам нужна борьба с кем-то, подчеркнул российский лидер.