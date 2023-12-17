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На Украине заявили о завершении 20-летнего спора с Румынией по каналу на Дунае

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Украина и Румыния урегулировали многолетний спор, связанный со строительством глубоководного судового хода Дунай – Черное море, заявил 16 декабря министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

«На полях девятого совещания сторон конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению ее требований при строительстве канала Дунай – Черное море разрешен», — написал украинский министр в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Стрелец добавил, что Украина преодолела «долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции», а также поблагодарил министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчу Фекета.

Ранее, 9 июля 2022 года Администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай — Черное море.

Закрывая море: следующие в украинские порты суда будут досматриваться
Также ряд районов в международных водах Черного моря объявляются временно опасными для судоходства

Движение по первой части канала в дельте Дуная было запущено в августе 2004 года, однако в сентябре Еврокомиссия выразила протест Киеву в связи с продолжением строительства канала, так как дельта реки находится под охраной ЮНЕСКО. Киев призвали прекратить дальнейшие работы до выяснения возможных последствий для природы. Среди прочего Румыния заявила, что оспорит сооружение канала.

Конвенция Эспо — международное соглашение, инициированное Европейской экономической комиссией ООН и вступившее в силу в 1997 году. Согласно документу, процедура оценки воздействия на окружающую среду потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах.

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