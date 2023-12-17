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В МИД России оценили возможность ввода миротворцев ООН в сектор Газа

МИД РФ: пока идет операция ЦАХАЛ, вводить миротворцев ООН в Газу преждевременно
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Пока идет военная операция Израиля в секторе Газа, обсуждать вопрос ввода в зону конфликта миротворцев ООН преждевременно. Об этом 17 декабря заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По его словам, на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан предлагаются сценарии по восстановлению безопасности. В их числе развертывание миротворческих сил под эгидой ООН по аналогии с районами размежевания между Израилем и Сирией, а также Израилем и Ливаном.

«Однако в настоящее время в условиях продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа и силовых рейдов на Западном берегу реки Иордан практическое обсуждение подобных инициатив является преждевременным», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Ильичев также указал на то, что Москва сожалеет, что Совбез ООН уже более 60 дней не может выполнить свой прямой мандат, как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности.

«Представители США в СБ ООН уже дважды (18 октября и 8 декабря) в одиночку применили право вето против бразильского и эмиратского проектов резолюций с требованиями о прекращении огня», — пояснил он.

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Ранее, 16 декабря, израильские силы нанесли удар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы. По данным агентства WAFA, есть погибшие среди женщин и детей, их количество не уточняется.

По последним данным, в результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли 18 608 человек, число раненых превысило 50 594 человека. Число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ранее, 12 декабря, Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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