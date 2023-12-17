В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных

Полковник, подполковник и солдат Государственной специальной службы транспорта, подведомственной минобороны Украины, а также женщина погибли в ДТП во Львовской области. Об этом 16 декабря сообщило издание Zaxid со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Авария произошла в субботу в 15:30 мск на трассе Киев — Чоп в селе Сможе Стрыйского района Львовской области.

Как отмечается, военные ехали на легковом автомобиле Ford Focus. Они столкнулись с грузовиком Volvo, когда совершали обгон. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Государственная специальная служба транспорта Украины подтвердила гибель сотрудников.

Тогда же, 16 декабря, в Забайкальском крае перевернулся грузовик «Урал» с 27 рабочими. Водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате чего один человек погиб и еще семь пострадали.