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Кулеба восхитился поступком Шольца на переговорах ЕС о приеме Украины

Кулеба назвал подарком из Берлина согласие ЕС на переговоры о приеме Киева
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Фото: Global Look Press/Florian Gaertner
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Усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза с Украиной войдут в историю, заявил 16 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild.

«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», — сказал он.

По его словам, Шольц вызвал искреннее и заслуженное восхищение со стороны украинцев. Министр назвал позицию Германии «лучшим рождественским подарком».

При этом Кулеба обратил внимание на то, что весной 2022 года позиция Германии была иной: власти ФРГ не хотели руководить процессами, связанными со вступлением Украины в объединение. Он поделился, что доволен изменением позиции Берлина по данному вопросу.

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При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

Тогда же Politico сообщила, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения о членстве Украины в ЕС зашли в тупик. Канцлер подчеркнул, что если Орбан не хочет соглашаться на начало переговоров о присоединении страны к объединению, то ему стоит ненадолго покинуть комнату.

В Киеве заявили о подготовке к переговорам о следующем этапе вступления Украины в ЕС, которые состоятся 18 декабря. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что точные сроки переговоров неизвестны, но самое важное решение уже принято.

29 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.

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