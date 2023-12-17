Минобороны сообщило об уничтожении еще двух БПЛА над Волгоградской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника над Волгоградской областью. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении военного ведомства.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

До этого в ведомстве отмечали, что за минувшую ночь были уничтожены и перехвачены 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 17 декабря, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в Дмитриевском и Железногорском районам региона. При этом, в Железногорском районе БПЛА повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.