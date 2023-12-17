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Украинские военные назвали самоубийством попытки контрнаступления на Днепре

NYT: военные ВСУ назвали самоубийством попытки контрнаступления на Днепре
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украинские морские пехотинцы называют «самоубийственной миссией» попытки форсировать Днепр. Нарушая молчание и не желая слушать «позитивные оценки чиновников», они описывают свои усилия как жестокие и, в конечном счете, бесполезные, пишет 16 декабря The New York Times.

В течение двух месяцев морская пехота Украины пыталась пересечь Днепр в южном районе Херсона. Солдаты и морские пехотинцы, принимавшие участие в переправах через реку, описали наступление как жестокое и бесполезное, поскольку волны украинских войск были сметены с берегов реки или уничтожены в воде.

Условия настолько тяжелые, что, по словам полудюжины мужчин, участвовавших в боевых действиях, в большинстве мест там негде даже окопаться: как правило, это болотистые кочки, пронизанные речушками, или луга, превратившиеся в грязевую трясину с воронками от бомб, заполненные водой.

«Новым войскам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела солдат, которые лежат во взбитой грязи», — рассказал NYT украинский военнослужащий Алексей.

Украинские официальные лица поначалу стремились поддержать моральный дух внутри страны. Но цифры потерь теперь не публикуются, как и подробности неудач украинских войск.

В случае с Днепром президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица недавно предположили, что морские пехотинцы закрепились на восточном берегу. В ноябре украинские власти утвержадли, что они создали несколько опорных пунктов. Но морские пехотинцы и солдаты, которые были там, говорят, что эти сообщения преувеличены.

«Там нет позиций. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Туда невозможно перевезти оборудование. Это даже не борьба за выживание. Это самоубийственная миссия», — добавил Алексей.

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упомянул о плохой подготовке и материально-техническом обеспечении украинских командиров, о том, как раненых оставляли позади из-за нехватки лодок, о падении боевого духа из-за тяжелых условий.

«Люди, которые попадают туда, не подготовлены психологически. Они даже не понимают, куда направляются. Командование, которое их туда отправляет, им ничего не говорит. Я не видел ничего подобного в Бахмуте (Артемовск. — Ред.) или Соледаре. Это всё крайне нерационально», — подытожил Алексей.

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15 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций отметил, что количество сдающихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось. Ранее в тот же день в Минобороны РФ заявили, что в течение недели в плен сдались 82 украинских военнослужащих.

Тогда же генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что уровень подготовки военных частей и формирования новых подразделений оказался в России куда выше по сравнению с украинским. Российские военные также намного успешнее по сравнению с противником применяет FPV-дроны.

6 декабря Bussines Insider сообщил, что солдаты ВСУ, сражающиеся на передовой, чувствуют себя брошенными. Тогда один из украинских военнослужащих сообщил, что солдаты вынуждены самостоятельно докупать многие необходимые на фронте вещи. Бойцы на свои деньги купили генераторы, внешние аккумуляторы, теплую одежду, однако с приходом холодов ситуация ухудшается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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