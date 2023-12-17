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Немецкий бизнесмен Дотком обвинил фон дер Ляйен в разрушении ЕС из-за Украины

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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhao Dingzhe
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза (ЕС) своими заявлениями об Украине, заявил 16 декабря немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

Предприниматель считает, что стремление фон дер Ляйен выработать альтернативу для решения проблем ЕС приводит лишь к его разрушению. Он указал на то, что значимые решения принимаются без одобрения всех 27 стран объединения.

«Страны согласились вступить в ЕС, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается. Это конец Европейского союза», — подчеркнул Дотком.

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Ранее, 15 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент Евросоюз не в состоянии принять Украину. Любое расширение потребует глубокой реформы правил объединения, добавил он.

Тогда же The Washington Post сообщила, что Украина в случае вступления в ЕС станет пятой по численности населения и при этом беднейшей страной объединения. Кроме того, включение Украины потребует реформирования ключевых институтов Евросоюза, уточнило издание.

Вместе с тем, 15 декабря, Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

14 декабря саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Кроме того, председатель Евросовета сообщил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, который был согласован в июне 2023 года. 14 декабря европейские лидеры решили инициировать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

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