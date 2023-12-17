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Ученые заявили о возможности ИИ воспроизводиться без участия человека

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Фото: Getty Images/Westend61
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Саморазвивающийся искусственный интеллект (ИИ) — новаторское технологическое открытие. Модели искусственного интеллекта могут создавать подсистемы ИИ без помощи человека, согласно исследованию, опубликованному в 15 декабря группой ученых Массачусетского технологического института и нескольких кампусов Калифорнийского университета, сообщил Fox News.

Более крупные модели ИИ, подобные тем, которые используют ChatGPT, могут создавать меньшие, специфичные приложения искусственного интеллекта. Их можно использовать в повседневной жизни, например, для усовершенствования слуховых аппаратов, мониторинга нефтепроводов и отслеживания исчезающих видов живой природы.

«Мы уже используем большие нейросети для создания меньших — как будто старший брат помогает [своему меньшему] брату совершенствоваться. Это первый шаг к более масштабной работе по саморазвивающемуся ИИ. Это первый шаг на пути к тому, чтобы показать, как модели искусственного интеллекта могут создавать модели самих себя», — сказал Fox News генеральный директор компании Aizip, занимающейся технологиями искусственного интеллекта, Ян Сун.

По словам профессора Калифорнийского университета в Дэвисе и соучредителя Aizip Юбэй Чена, самое удивительное, что удалось обнаружить — это возможность использовать одну модель с родительским алгоритмом, чтобы запустить автоматическое воссоздание меньших моделей. Ученые верят, что в будущем большие и малые модели ИИ будут сотрудничать, а затем создадут полноценную интеллектуальную экосистему, продолжил Чен.

«Наша технология является прорывом, так как мы впервые разработали полностью автоматизированный алгоритм воспроизведения. Это позволяет разрабатывать модель искусственного интеллекта без вмешательства человека в процесс. Мы также продемонстрировали первое доказательство концепции, согласно которой один тип модели может быть автоматически спроектирован на всем пути от генерации данных до развертывания модели и тестирования без вмешательства человека», — добавил профессор Чен.

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16 декабря агентство Kyodo сообщило, что команда японских ученых из Национального института квантовой науки и технологий и Университета Осаки разработала технологию, которая, используя генеративный искусственный интеллект, позволяет создавать изображения на основе обработки сигналов мозга. Применять ее можно при разработке устройств связи и для понимания мозговых механизмов галлюцинаций и снов.

Ранее, 28 ноября, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что следующая ступень развития ИИ — индивидуальные помощники с доступом к сверхперсональным данным. По его словам, это будет идеальный друг или подруга, идеальный советчик, идеальный компаньон, который не предает и не обманывает.

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