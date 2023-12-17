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В России создали механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте

Ильичев: Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия представила механизм оплаты в долларах и евро членских взносов в институты Организации Объединенных Наций (ООН) и другие международные учреждения. Об этом 17 декабря сообщает директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», ― цитирует Ильичева «РИА Новости».

Как отметил собеседник агентства, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, вероятно, будет сохранять статус исключительного.

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В конце июня стало известно, что у Минтруда России сформировался долг по уплате членских взносов в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в размере 33,5 тыс. швейцарских франков (около 3,1 млн рублей).

Задолженность сохраняется в связи с введенными европейскими санкциями на денежные переводы из России, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Поскольку МАСО не является специализированным учреждением ООН, швейцарский банк блокировал переводы денежных средств из РФ на счет ассоциации.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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