Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что Вене удалось добиться исключения организации Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины. Это и было требованием Австрии для снятия вето.

«Статус приостановлен на период двусторонних консультаций с участием представителей Еврокомиссии (ЕК)», ― гласит заявление по поводу компании на сайте украинского правительства.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство Австрии заблокировало очередной пакет антироссийских санкций ЕС и пока не изменило своего решения. Тогда же канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что приветствует рестрикции. При этом в тот же день он наложил вето на меры, которые так и не были приняты юридически.

4 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против России. Условием одобрения нового пакета ограничений ЕС австрийское правительство назвало исключение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, которые продолжают работу в России и якобы поддерживают страну.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в блок, а Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.