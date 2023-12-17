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Жительница Дахаба сравнила звук атаки БПЛА с падающим зданием

Жительница Дахаба сравнила звук атаки БПЛА с падающим зданием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Утром 16 декабря египетский курортный город Дахаба оглушил необычный звук, громкий и глухой — это силы противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся, вероятно, со стороны Йемена. Об этом 17 декабря рассказала «Известиям» местная жительница Елена Галибина.

«Мы проснулись от того, что услышали очень необычный звук. Как будто соседнее здание упало, но звук был какой-то глухой, будто оно упало не рядом. Потом стали друзья звонить и писать», ― поделилась Галибина.

По словам собеседницы, в соцсетях сразу же после этого появилась информация, что грохот был слышен во всех районах Дахаба.

«По слухам, он летел из Йемена. Уже происходили подобные вещи, и они запускали беспилотные ракеты», ― объяснила Галибина.

По данным очевидцев, сбитый объект упал в территориальных водах примерно в 1,5 км от побережья. Туристический город Дахаба на востоке Синайского полуострова находится приблизительно в 140 км от границы с Израилем.

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Ранее, в конце октября, сообщалось, что ПВО Египта сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над северо-восточным районом Синайского полуострова. Один из БПЛА был атакован за пределами воздушного пространства Египта, а второй упал в египетском городе Таба.

Тогда же местные СМИ сообщали, что в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем пострадали пять человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Условие палестинцев заключается в возвращении границ между странами, существовавших до Шестидневной войны 1967 года. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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