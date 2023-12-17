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Боксеры из РФ разгромили американских соперников в турнире под эгидой IBA

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Турнир «Ночь чемпионов IBA. Россия против США», который прошел в Международном центре бокса в Лужниках, завершился 17 декабря победой российской команды со счетом 5:0. Все пять поединков состояли из четырех раундов по три минуты.

Команду России представили экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров, бронзовый призер чемпионата мира – 2023 Всеволод Шумков, чемпион России – 2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы – 2023 среди спортсменов 19–22 лет Бешто Шавлаев и многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов, сообщил «Спорт-Экспресс».

Шумков решением судей одолел Абеля Мендосу, также Осипов — Никиту Абабия. Сосулин нокаутом одолел Алексиса Эспино, Шавлаев — Кваме Риттера решением судей и аналогично Егоров — Элвиса Гарсию.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» организован при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Держитесь каната: как Бабанин одолел Джонсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Победитель Тайсона Фьюри стал новым чемпионом в супертяжелом весе, Шульский и Гукасян уверенно выиграли свои бои

15 декабря в Челябинске состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Российский боксер Максим Бабанин победил американца Кевина Джонсона в главном поединке между супертяжами и стал новым чемпионом.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря состоялись четыре боя. В главном поединке сразились российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США), российский боксер победил.

Еще в двух боях турнира противостояли друг другу боксеры из России и США. Бой между Игорем Свиридченковым и Питером Добсоном завершен победой россиянина. И чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян, который победил американца Джемини Рамиреса. Он выиграл единогласным решением судей.

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