Диетолог рассказала о пользе куриных сердечек для крови

Куриные сердечки — продукт, который способен оказать положительное воздействие на здоровье крови. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 16 декабря.

Она объяснила, что в этом продукте содержится большое количество витамина В12. Его недостаток особенно сильно ощущается в зимний период, когда люди редко выходят на свежий воздух. В12 в достаточных количествах может помочь человеку избавиться от сонливости, слабости и заторможенности.

«В12 необходим для формирования эритроцитов — красных клеток крови, которые переносят кислород и насыщают им все наши органы. К тому же этот витамин укрепляет кости», — объяснила Чехонина.

Однако существуют проблемы со здоровьем, при которых куриными сердечками лучше не увлекаться. Диетолог предупредила, что при подагре в организме человека превышена концентрация мочевой кислоты. Вещества же, содержащиеся в куриных сердечках, активируют образование еще большего количества этой кислоты.

«Не рекомендуются блюда из куриных сердец при почечнокаменной болезни (уратном нефролитиазе) и атеросклерозе, потому что в субпродуктах содержатся насыщенные жиры», — резюмировала эксперт.

Ранее, 4 декабря, врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич предупредила, что определенные продукты запечатывают сосуды, что может привести к печальным для здоровья последствиям. Так, атеросклероз провоцирует избыток сахара, в связи с чем следует ограничить употребление сладкого, быстрых каш, изделий из белой муки и белого риса.