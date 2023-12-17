Начальник Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель заложников
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за убийство израильскими военнослужащими трех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает 16 декабря израильское издание Yedioth Ahronoth.
«Армия обороны Израиля и я как ее командующий несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем всё, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущих боевых действиях», ― заявил глава Генштаба ЦАХАЛ.
Как отметил Халеви, израильские военнослужащие были введены в заблуждение из-за постоянной ротации боевиков в Газе, которые маскируются под мирных жителей. В ЦАХАЛ признали, что убитые заложники всеми способами старались дать понять израильским солдатам, что они их соотечественники, которые находятся в заложниках.
Также Халеви в своем видеообращении заявил, что приказ открыть огонь на поражение был отдан не по армейскому уставу, поскольку военнослужащим ЦАХАЛ запрещено стрелять в людей с белыми повязками, которые просят сдаться. Он также отметил, что Армия обороны Израиля глубоко сочувствует и скорбит вместе с семьями погибших.
«Но эта стрельба велась в ходе боевых действий и в стрессовых условиях», ― объяснил глава Генштаба израильской армии.
15 декабря сообщалось, что израильские военнослужащие по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам в Газе, все они погибли. Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила про обнаружение в секторе Газа тел троих заложников, похищенных ХАМАС на юге Израиля.
До этого, 5 декабря, член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан заявил о том, что движение не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию. Он подчеркнул ответственность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за жизни израильских пленников.
После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.
Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.