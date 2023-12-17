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Трамп процитировал Путина о «гнилости американской демократии»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден ― угроза демократии страны. Об этом 16 декабря заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборного мероприятия в штате Нью-Гэмпшир.

Чтобы подкрепить свою точку зрения, Трамп обратился к словам российского президента Владимира Путина, который не раз заявлял о «гнилости американской демократии».

«Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что Байден, и это цитата: «Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии», ― заявил 45-й президент США.

Эти слова российский лидер сказал в ходе Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке, комментируя уголовное преследование Дональда Трампа в США.

Тогда Путин заявил, что разворачивающиеся события в Америке ― позитивный фактор для России, так как состояние многочисленных госсистем США олицетворяет «всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

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Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

23 ноября экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

В октябре Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.

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