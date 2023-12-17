Трамп процитировал Путина о «гнилости американской демократии»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ― угроза демократии страны. Об этом 16 декабря заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборного мероприятия в штате Нью-Гэмпшир.

Чтобы подкрепить свою точку зрения, Трамп обратился к словам российского президента Владимира Путина, который не раз заявлял о «гнилости американской демократии».

«Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что Байден, и это цитата: «Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии», ― заявил 45-й президент США.

Эти слова российский лидер сказал в ходе Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке, комментируя уголовное преследование Дональда Трампа в США.

Тогда Путин заявил, что разворачивающиеся события в Америке ― позитивный фактор для России, так как состояние многочисленных госсистем США олицетворяет «всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

23 ноября экс-президент США заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

В октябре Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта бизнесмен и политик также связал с неправильными решениями американского лидера, заявив, что война Израиля с сектором Газа является последствием этих решений.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.