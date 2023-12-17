Телеканал Al Jazeera передаст в МУС дело о гибели оператора в Газе

Катарский телеканал Al Jazeera 16 декабря заявил, что планирует обратиться в Международный уголовный суд (МУС) по делу о гибели своего оператора Самера Абудака на юге сектора Газа.

«Мы решили немедленно передать дело об убийстве нашего оператора в Международный уголовный суд», ― гласит заявление телеканала.

Кроме того, отметили представители Al Jazeera, для подготовки передачи дела в МУС была сформирована команда из сотрудников телеканала и юристов.

Журналисты также добавили, что после ранения Абудак истекал кровью более 5 часов, поскольку израильские силы не позволяли машинам скорой помощи и спасателям добраться до него и оказать неотложную помощь.

«Нам нужны международные независимые расследования для оценки всех этих убийств, и виновные должны понести ответственность. Важно помнить, что журналисты согласно международному гуманитарному праву являются гражданскими лицами, и обязанность всех сторон, участвующих в войне, заключается в их защите», — отметил представитель Комитета по защите журналистов (CPJ) Карлос Мартинес де ла Серна.

За день до того стало известно, что Самер Абудака погиб при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Хан-Юнис в секторе Газа. Обстрел произошел, когда Абудака вместе с журналистом Ваэлем Дадухом вели репортаж из местной школы. Дадух получил ранение руки, он самостоятельно добрался до ближайшего госпиталя.

В тот же день израильские полицейские жестоко избили фотокорреспондента турецкого агентства Anadolu Мустафу Альхаруфа в Восточном Иерусалиме. Нападение произошло, когда группа палестинцев собралась на мессу возле мечети Аль-Акса в районе Вади аль-Джоз. Фотокорреспондент госпитализирован.

В начале ноября военнослужащие Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную команду журналистов немецкого телеканала ARD, после чего угрожали им.

В октябре Reuters сообщило о не менее 11 погибших журналистах при ударах ВС Израиля. Среди погибших — девять репортеров из Палестины, один из Ливана и один корреспондент из Израиля. Отмечается, что ранения получили не менее 20 журналистов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.