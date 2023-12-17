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Телеканал Al Jazeera передаст в МУС дело о гибели оператора в Газе

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Катарский телеканал Al Jazeera 16 декабря заявил, что планирует обратиться в Международный уголовный суд (МУС) по делу о гибели своего оператора Самера Абудака на юге сектора Газа.

«Мы решили немедленно передать дело об убийстве нашего оператора в Международный уголовный суд», ― гласит заявление телеканала.

Кроме того, отметили представители Al Jazeera, для подготовки передачи дела в МУС была сформирована команда из сотрудников телеканала и юристов.

Журналисты также добавили, что после ранения Абудак истекал кровью более 5 часов, поскольку израильские силы не позволяли машинам скорой помощи и спасателям добраться до него и оказать неотложную помощь.

«Нам нужны международные независимые расследования для оценки всех этих убийств, и виновные должны понести ответственность. Важно помнить, что журналисты согласно международному гуманитарному праву являются гражданскими лицами, и обязанность всех сторон, участвующих в войне, заключается в их защите», — отметил представитель Комитета по защите журналистов (CPJ) Карлос Мартинес де ла Серна.

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За день до того стало известно, что Самер Абудака погиб при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Хан-Юнис в секторе Газа. Обстрел произошел, когда Абудака вместе с журналистом Ваэлем Дадухом вели репортаж из местной школы. Дадух получил ранение руки, он самостоятельно добрался до ближайшего госпиталя.

В тот же день израильские полицейские жестоко избили фотокорреспондента турецкого агентства Anadolu Мустафу Альхаруфа в Восточном Иерусалиме. Нападение произошло, когда группа палестинцев собралась на мессу возле мечети Аль-Акса в районе Вади аль-Джоз. Фотокорреспондент госпитализирован.

В начале ноября военнослужащие Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную команду журналистов немецкого телеканала ARD, после чего угрожали им.

В октябре Reuters сообщило о не менее 11 погибших журналистах при ударах ВС Израиля. Среди погибших — девять репортеров из Палестины, один из Ливана и один корреспондент из Израиля. Отмечается, что ранения получили не менее 20 журналистов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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