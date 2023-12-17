МО показало боевую работу специалистов РЭБ ЗВО на купянском направлении

Расчеты радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» выполняют задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО. Минобороны РФ 17 декабря показало боевую работу расчета.

Подразделения круглосуточно контролируют небо над населенными пунктами в зоне СВО. Наземный комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-1» на позиции разворачивается в течение нескольких минут и улавливает все движения в небе.

Данный комплекс предназначен для ведения радиотехнической разведки, управления средствами радиопомех и радиоэлектронного подавления систем противника, отметили в Минобороны.

«Это станция радиотехнической разведки, не радиолокационная. Она ничего не излучает, только принимает сигналы. Вычислить противнику ее очень тяжело. Она принимает сигналы источников радиоизлучения и определяет их параметры. По этим параметрам можно определить, какой летит самолет или вертолет. Дальше эти параметры мы передаем на командный пункт, где принимаются решения о дальнейшей судьбе объекта», — рассказал начальник станции с позывным Кокос.

«Москва-1» является комплексом средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы. Он работает в широком диапазоне волн, при обзоре в 360 градусов способен распознавать излучение самолетов и крылатых ракет на расстоянии сотен километров, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах.

Такая машина обеспечивает надежную защиту территории площадью 500 тыс. кв. км. При этом система может одновременно ставить задачи для девяти управляемых комплексов РЭБ и систем ПВО. Комплекс не имеет аналогов за рубежом.

Зоркие локаторы «Москвы-1» на купянском направлении видят, что пролетает даже над территорией Европы. Комплекс высокоинтеллектуальный: пеленгует самолеты, вертолеты и крылатые ракеты противника, сразу же определяет, какая модель, и ранжирует цели по важности и опасности. При массированной атаке укажет, что сбивать первым.

«В назначенном секторе засекли Су-27. Мы знали, что в этом секторе наши не должны были работать, и сразу же сработали, доложили на командный пункт, и наши ребята сбили этот самолет. И этим уберегли не только жизни наших ребят, но и, возможно, мирных граждан», — поделился оператор станции с позывным Стрела.

16 декабря отмечался День образования первых частей и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

23 ноября журнал The Economist написал о том, что российские вооруженные силы имеют явное превосходство в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбивают в зоне спецоперации даже ракеты НАТО. Кроме того, российские средства РЭБ выводят из строя системы наведения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) или глушат их радиосвязь с операторами, отметили в издании.

Ранее, 21 октября, военный эксперт Василий Дандыкин заявил в разговоре с «Известиями», что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ уже нашли ключ к ракетам ATACMS, поскольку неоднократно сбивали их. Тогда же журнал The Spectator писал, что российские войска смогли перехватить большинство поставленных Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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