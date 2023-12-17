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На Украине признали невозможность справиться с планирующими бомбами РФ

Полковник СБУ Костенко: Украина не справляется с планирующими бомбами России
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Фото: Соцсети
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Российские планирующие бомбы доставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезные проблемы, поскольку у киевского режима нет доступа к оружию, которое могло бы противостоять этим снарядам ВС РФ. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в интервью украинскому телеканалу «Прямой» в субботу, 16 декабря.

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от 500 кг до 3 т, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — цитирует его «РИА Новости»,

Кроме того, Костенко сообщил, что сложность представляет частота использования российскими военными этих снарядов. Он предположил, что ВС РФ используют запасы советских корректируемых авиационных бомб (КАБ), чтобы на их основе ускоренно создавать новые планирующие боеприпасы для использования в зоне спецоперации.

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Ранее, 14 декабря, спикер воздушных сил украинской армии Юрий Игнат отметил, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) применяют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет. Такие методы позволяют обмануть силы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Позже, 16 декабря, журнал Business Insider сообщал, что ВС РФ в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же военные российской армии успешно используют защитные экраны для укрепления своих позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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