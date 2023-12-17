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В административном здании Астрахани локализовали крупный пожар

В административном здании Астрахани локализовали крупный пожар

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Фото: Управление МЧС РФ по Астраханской области
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Вечером 16 декабря вспыхнул пожар в административном здании Советского района Астрахани. Горели кровля, внутренняя отделка и вещи. Сотрудникам МЧС удалось локализовать горение, сообщили в региональном управлении ведомства.

«16.12.2023 в 23 часа 15 минут (22:15 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании кровли и внутренней отделки и вещей б/у в административном здании, в том числе с жилыми помещениями, в Советском районе города Астрахани», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пожар локализовали на площади 400 кв. м. На месте работают 67 специалистов и 16 единиц техники МЧС России. О пострадавших не сообщается.

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14 декабря региональное ГУ МЧС России сообщило в своем Telegram-канале о том, что в Ленинском районе Астрахани в результате пожара в жилом доме погибла женщина 1978 года рождения. Площадь пожара составила 25 кв. м.

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