Только что вернувшийся из США украинский президент Владимир Зеленский вряд ли ожидает позитивных перемен, которых обычно ожидают от наступления нового года. Встречать 2024 год ему придется в дурном настроении, пишет 15 декабря Newsweek.

«Киеву есть о чем беспокоиться. У союзников Украины по НАТО заканчиваются запасы боеприпасов, которые они могут отправить на линию фронта, а несогласные республиканцы в США всё чаще задаются вопросом, должны ли туда направляться оружие и деньги», — пишет журнал.

Автор резюмировал, что в связи с происходящими событиями Киев вступает в 2024 год с опаской.

По словам бывшего помощника главнокомандующего Украины, а ныне президента Американского университета в Киеве Дэна Райса, если Украина получит достаточно боеприпасов, она, вероятно, сможет продолжать борьбу, но в этом-то и вопрос, будет ли страна получать достаточное количество военной помощи. Запасы истощены не только у Украины, но и у ее союзников.

«Большой вопрос в том, будет ли Запад продолжать предоставлять достаточно боеприпасов, чтобы противостоять атаке за атакой российских подразделений», — сказал он.

14 декабря Би-би-си сообщила, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически не хватает боеприпасов, а предоставленное Западом вооружение без них бесполезно. Один из украинских военных признался журналистам, что они выпускают по одному снаряду в ответ на каждые четыре или пять выстрелов с российской стороны.

13 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что визит Зеленского в США оказался пустым и нерезультативным для Киева. По мнению дипломата, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел. Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря ни на что.

До этого, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

Ранее в этот день президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский президент после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.