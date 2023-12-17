Бесплатную юрпомощь получат ветераны, матери и почетные доноры

В России предлагают расширить круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. К ним хотят отнести ветеранов боевых действий, беременных, матерей, имеющих детей до трех лет, и почетных доноров. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. 18 декабря документ, который есть в распоряжении «Известий», будет направлен на заключение в правительство.

Как сообщают его авторы в пояснительной записке, сегодня большую роль в оказании бесплатной юридической помощи гражданам играют субъекты РФ. На своем уровне они могут расширить перечень категорий граждан, у которых есть такое право.

«Так, например, в ЦФО, СЗФО и ЮФО нормативными правовыми актами субъектов РФ практически в 50% регионов предусматривается предоставление бесплатной юрпомощи для ветеранов боевых действий. Порядка 60% субъектов, входящих в данные федеральные округа, оказывают такую помощь беременным и (или) женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет», — говорится в пояснительной записке.

В регионах есть аналогичная практика по предоставлению бесплатной юрпомощи лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», говорится в документе. Эта льгота, например, действует в Ростовской и Смоленской областях. Поэтому в целях предоставления равного уровня гарантий, а также развития положительной практики субъектов страны предлагается дополнить перечень категорий.

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В меру поддержка: категории имеющих право на бесплатную юрпомощь хотят расширить