Болгария отменит налог на транзит газа из РФ после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в зону Шенгена. Об этом сообщает 16 декабря глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

По словам министра, введение Софией акциза стало «скандальным и враждебным шагом», который абсолютно противоречит юридическим правилам Евросоюза. Дипломат добавил, что это решение ставит под угрозу газоснабжение Венгрии, Сербии и Северной Македонии.

«Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в Шенгенской зоне. И поскольку это решение будет приниматься на следующей неделе, сейчас неожиданно начали пытаться отменить этот закон. Если они действительно отменят этот закон, то, конечно, мы тоже отзовем свое решение о вето», ― заявил Сийярто в видео, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

16 декабря болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что Будапешт предупредил его страну о наложении вето на вступление в Шенген, в случае если София не отменит повышенный налог за транзит российского газа через свою территорию, добавили в «Газете.ру».

Ранее, 15 ноября, Болгария ввела налог в размере 20 левов за МВт/ч (~$11,1) на транзит российского газа для снижения его конкурентоспособности по сравнению с более дорогим сжиженным природным газом (СПГ).

Сообщалось, что Сербия и Венгрия уже заявили, что они не будут платить Болгарии повышенный тариф за транзит газа, при этом Будапешт уже направил в Еврокомиссию запрос начать расследование на предмет соответствия нормам ЕС решения Софии.

В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что представители бизнеса западных стран хотели бы возвращения на свои рынки газа из России. По оценке Миллера, на фоне роста спроса в ближайшие десятилетия газовый рынок для стран Запада останется дефицитным. Он подчеркнул, что пути развития газового рынка теперь будут определяться в таких новых мировых центрах экономического развития, как страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), с которыми Россия динамично развивает отношения.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.