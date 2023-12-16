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В Британии указали на критическое положение ВСУ без боеприпасов Запада

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Фото: Соцсети
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически не хватает боеприпасов, а предоставленное Западом вооружение без них бесполезно. Об этом сообщил телеканал Би-би-си в четверг, 14 декабря.

В статье сказано, что большинство артсистем, поставляемых Западом, стреляет 155-мм снарядами, которые также поставляются зарубежными партнерами. Однако украинским войскам нужно больше снарядов, чем их союзники могут им в настоящее время дать.

«Мы выпускаем один снаряд на каждые четыре или пять выстрелов, которые выпускает Россия», — сказал журналистам один из украинских военных.

Телеканал отметил, что если поддержка Запада и вовсе прекратится — ситуация станет критической. Военнослужащий ВСУ указал журналистам на американскую гаубицу.

«Без боеприпасов это будет просто металлолом. Это хорошая машина — мы можем на ней ездить, но не сможем использовать ее в бою», — сообщил он.

Отсутствие серьезного прогресса в широко разрекламированном контрнаступлении заставило украинских солдат осознать, что конфликт будет долгим и тяжелым для ВСУ. Они знают, что впереди их ждет трудная зима. Военные заявили Би-би-си, что им нужна поддержка больше, чем когда-либо.

«Если не будет военной поддержки со стороны Запада, то дела будут совсем плохи», — рассказал еще один представитель ВСУ.

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Ранее, 15 декабря, в газете Financial Times предположили, что союзники Украины оставили ее без ожидаемой поддержки в самый критический момент. Президент Украины Владимир Зеленский начал эту неделю с надежды на то, что два крупнейших союзника наконец одобрят пакеты финансовой помощи на общую сумму $115 млрд. Закончил ее он почти безрезультатно, пишут журналисты.

Перед этим, 14 декабря, французский генерал Жером Пеллистранди обратил внимание на то, что после зимы украинцы не смогут атаковать.

До этого, 11 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью британскому телеканалу Би-би-си, что надежды, возлагаемые Киевом на летнее контрнаступление, не оправдались. Кроме того, он признал тяжелое положение на фронте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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